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Макрон предупредил, что Европа находится в опасности

РИА: президент Франции Макрон заявил об угрозе существованию Европы

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Gonzalo Fuentes/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа находится в опасности. Об этом сообщает РИА Новости.

В материале отмечается, что глава республики пришел к такому выводу в ходе своего немецкого турне. Речь идет о его майской поездке в Германию, целью которой было снижение уровня напряженности между Парижем и Берлином.

По информации журналистов, эти два государства нередко придерживаются разных позиций по принципиальным вопросам. В том числе это касается конфликта на Украине.

Изначально Макрон призывал к началу мирных переговоров, но в последнее время начал делать более жесткие заявления. Именно он первым сообщил о возможной отправке западных войск на Украину. Более того, французский лидер обвинил ряд зарубежных партнеров в недостаточной поддержке Киева.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, ведет себя более осторожно.

«Немецкие официальные лица испытывают беспокойство по поводу его (Макрона. — «Газета.Ru») зачастую театрального стиля внешней политики», — говорится в публикации со ссылкой на Международное французское радио.

Авторы статьи добавили, что последняя встреча двух политиков свидетельствует о том, что Европейский союз (ЕС) находится на грани разрушения. Во время переговоров Макрон пытался убедить Шольца в необходимости разрешить украинским войскам использовать западное оружие для ударов по российской территории. Глава правительства ФРГ, в свою очередь, избегал точных формулировок и лишь указывал на право Украины обороняться.

В результате поездка французского лидера в Германию не принесла Европе и Украине никакого облегчения, подчеркнули журналисты. Встреча Макрона и Шольца, хоть и подтвердила некую общность позиций, в первую очередь напомнила обществу о существовании непримиримых противоречий между Парижем и Берлином.

Ранее Франция направила на Украину первую группу военных инструкторов.

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