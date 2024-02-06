Политолог объяснил, почему Киев затягивает с отставкой Залужного

Журналист-международник, политолог Сергей Латышев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал затянувшуюся историю с отставкой главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Эксперт напомнил, что, по неподтвержденным данным, главком ВСУ предлагает президенту страны Владимиру Зеленскому уволить его лично, но сам писать заявление об уходе не собирается.

По мнению Латышева, Зеленский хочет, чтобы Залужный покинул свой пост именно по собственному желанию, чтобы это не выглядело как устранение политического конкурента.

«Во-вторых, Зеленский тянет время, чтобы повесить на Залужного какой-нибудь военный провал. Например, если завтра русские войска полностью возьмут под контроль Авдеевку, то это станет отличным поводом сменить главкома. Тогда уже можно будет говорить, что генерал доказал свою профнепригодность», — добавил журналист.

Первые слухи о возможном увольнении Залужного появились 29 января. О грядущей отставке сообщили ряд СМИ, общественных и политических деятелей.

2 февраля газета The Washington Post сообщала, что украинские власти уведомили администрацию США о решении Зеленского отправить в отставку Залужного. По данным издания, в Белом доме идею «не поддержали», но и «не возразили».

Позднее депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный согласился уехать послом в Великобританию.

Ранее в ВСУ сообщили, что Зеленский не справляется со своими обязанностями.