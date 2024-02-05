В Японии испугались ядерного удара со стороны КНДР

Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Есимаса Хаяси заявил, что КНДР стремится к разработке технологии для ударов ядерными боеголовками. Слова политика приводит агентство Reuters.

«Похоже, Северная Корея стремится приобрести технологию для проведения атаки с использованием крылатых ракет, оснащенных ядерным оружием. Необходим тщательный анализ, чтобы понять, создала ли она эту технологию», — считает политик.

До этого заместитель спецпредставителя США по КНДР Чон Пак заявила, что Соединенные Штаты не видят прямых признаков военных действий со стороны КНДР.

Сообщалось, что КНДР 2 февраля провела испытание сверхкрупной боевой части крылатой ракеты, а также испытательный запуск новой зенитной ракеты.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.