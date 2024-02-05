Трамп рассказал, когда может начаться третья мировая

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что в результате деятельности нынешнего американского президента Джо Байдена может начаться третья мировая война еще до истечения президентского срока действующего главы американского государства. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Высоки шансы того, что до конца президентского срока (Джо Байдена. — Прим. ред.) мы получим третью мировую войну», — подчеркнул Трамп.

Экс-президент США добавил, что мировое сообщество перестало уважать Джо Байдена.

До этого китайская газета Global Times писала, что заявление генсека Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенса Столтенберга о России и Китае свидетельствует о желании альянса развязать мировую войну.

Генсек НАТО назвал Китай наиболее серьезной угрозой в долгосрочной перспективе, а Россию — наиболее насущной из них.

Ранее в Госдуме отреагировали на слова Зеленского о третьей мировой войне.