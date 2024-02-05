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Трамп рассказал, когда может начаться третья мировая

Трамп: третья мировая может начаться еще до конца президентского срока Байдена

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Michael Kappeler/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что в результате деятельности нынешнего американского президента Джо Байдена может начаться третья мировая война еще до истечения президентского срока действующего главы американского государства. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Высоки шансы того, что до конца президентского срока (Джо Байдена. — Прим. ред.) мы получим третью мировую войну», — подчеркнул Трамп.
Экс-президент США добавил, что мировое сообщество перестало уважать Джо Байдена.

До этого китайская газета Global Times писала, что заявление генсека Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенса Столтенберга о России и Китае свидетельствует о желании альянса развязать мировую войну.

Генсек НАТО назвал Китай наиболее серьезной угрозой в долгосрочной перспективе, а Россию — наиболее насущной из них.

Ранее в Госдуме отреагировали на слова Зеленского о третьей мировой войне.

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