В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о третьей мировой войне

Слова украинского лидера Владимира Зеленского об угрозе начала третьей мировой войны связаны с его желанием сохранить внимание Запада, убежден первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Ради осуществления этого желания политик готов выдумать даже «вторжение инопланетян», заявил он в беседе с Life.

«Зеленский выдумает хоть третью мировую, хоть четвертую, хоть вторжение инопланетян, лишь бы сохранить внимание Запада к собственной персоне. Его болезненное самолюбие не может вынести, что люди, которые еще вчера носили его на руках, вдруг к персоне киевского диктатора резко охладели», — заявил депутат.

Для возвращения расположения к себе со стороны западных коллег Зеленский готов «на любую глупость», считает парламентарий. Такой подход он связал с прошлым политика, объяснив его «непомерным эго актера».

Напомним, Зеленский накануне заявил, что для завершения конфликта и предотвращения третьей мировой войны необходимо снабдить Украину оружием. Помощь Киеву, по его мнению, не позволит войне прийти в другие страны.

Во Франции ранее упрекнули Запад в попытке развязать третью мировую войну.