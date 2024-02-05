Байден выступил с призывом как можно быстрее принять законопроект по границе

Американский президент Джо Байден заявил о поддержке сенатского законопроекта по охране границ страны, помощи Украине и Израилю и призвал конгресс США принять его как можно скорее. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Байдена, миграционная система США была сломана на протяжении десятков лет, поэтому сейчас настало время ее исправить.

Глава государства отметил, что достигнутое соглашение по законопроекту включает в себя самый жесткий и справедливый набор пограничных реформ. Поэтому он решительно поддерживает это соглашение.

Президент подчеркнул, что американским сенатом была выполнена тяжелая работа, а теперь дело за республиканцами в нижней палате конгресса.

Байден призвал законодателей объединиться и быстро принять это двухпартийное соглашение.

Ранее сенатом США был представлен носящий компромиссный характер законопроект по охране американских границ и помощи Израилю и Украине.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.