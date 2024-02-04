Зеленского заподозрили в желании обвинить Залужного в крушении Ил-76

Президент Украины Владимир Зеленский и его приближенные хотят обвинить главнокомандующего армией страны Валерия Залужного в крушении российского военно-транспортного самолета Ил-76, которое произошло 24 января в Белгородской области. Об этом пишет сербская газета Politika.

Журналисты отметили, что глава государства не желает брать на себя ответственность за авиакатастрофу. Поэтому сейчас он вместе со своей командой пытается избежать соответствующих обвинений в свой адрес, прикрываясь просьбой об отставке военачальника.

«Они хотят возложить вину за трагическое недоразумение на главнокомандующего ВСУ, потребовав международного расследования катастрофы», — говорится в публикации.

При этом авторы статьи допустили возможность того, что украинское руководство не знало о нахождении пленных бойцов ВСУ на борту сбитого воздушного судна. Отмечается, что Зеленский мог одобрить ракетную атаку на самолет с целью поднять боевой дух военнослужащих страны. Однако президенту Украины не удалось достичь нужного результата, подчеркивается в материале.

Крушение Ил-76 произошло в районе белгородского села Яблоново после попадания в него украинских ракет. По данным министерства обороны РФ, снаряды были выпущены с территории Харьковской области.

Всего на борту воздушного судна находились 74 человека, включая 65 пленных украинских солдат. Их должны были транспортировать в Белгород, после чего отправить в зону обмена пленными. Однако, как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, никого из членов экипажа и пассажиров спасти не удалось.

Ранее в США рассказали о самом серьезном разногласии между Зеленским и Залужным.