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Писториус теряет доверие в минобороны Германии из-за жестких реформ

Spiegel: реформы Писториуса не пользуются поддержкой в минобороны Германии

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Global Look Press

Глава минобороны Германии Борис Писториус теряет доверие сотрудников бундесвера, которые обеспокоены реорганизацией ведомства, которая не была одобрена советом персонала. Об этом сообщает Spiegel.

«Нам важно сообщить вам и сотрудникам, что совет персонала не поддерживает решение о реорганизации министерства. Кроме того, мы фиксируем значительные беспокойства и недовольство среди членов бундесвера», — сказано в письме персонала, которое было адресовано Писториусу.

2 февраля известный военный историк Зенке Найтцель из Потсдамского университета заявил, что в случае нападения России на Литву немецкий бундесвер не сможет противостоять российской армии.

Днем ранее немецкий телеканал N-TV сообщал, что Писториус устал от дискуссий о поставках крылатых ракет Taurus на Украину и сожалеет о продолжающихся в бундестаге дебатах на эту тему.

До этого Писториус заявил, что ФРГ не готова к противостоянию с Россией.

Ранее Писториус оценил угрозу нападения России на НАТО.

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