Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Пострадавшим при землетрясениях в Турции вручили ключи от новых домов

Власти Турции вручили ключи от домов пострадавшим от прошлогодних землетрясений

close
100%
Michael Varaklas/AP

Пострадавшие от разрушительных землетрясений, произошедших в прошлом году на юго-востоке республики, получили от турецких властей ключи от новых домов. Церемония проходила в провинции Хатай при участии президента Тайипа Эрдогана, передает ТАСС.

По словам главы государства, ключи от домов были вручены 7 275 гражданам. Также он рассказал, что в течение двух месяцев было завершено строительство 75 тысяч домов в зоне землетрясения, а к концу года планируется сдать 200 тысяч домов для пострадавших.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

6 февраля прошлого года в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудами 7,7 и 7,6, которые привели к масштабным разрушениям. Афтершоки от турецкого землетрясения раздались в Сирии, Иране и ряде других близрасположенных стран.

В августе ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр заявлял, что страна вступает в период разрушительных землетрясений. Он напомнил о высокой вероятности опасных подземных толчков в Стамбуле и посоветовал начать серьезную работу в этом направлении.

Ранее японский сейсмолог предрек Турции еще более сильное землетрясение.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами