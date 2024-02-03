Пострадавшим при землетрясениях в Турции вручили ключи от новых домов

Пострадавшие от разрушительных землетрясений, произошедших в прошлом году на юго-востоке республики, получили от турецких властей ключи от новых домов. Церемония проходила в провинции Хатай при участии президента Тайипа Эрдогана, передает ТАСС.

По словам главы государства, ключи от домов были вручены 7 275 гражданам. Также он рассказал, что в течение двух месяцев было завершено строительство 75 тысяч домов в зоне землетрясения, а к концу года планируется сдать 200 тысяч домов для пострадавших.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

6 февраля прошлого года в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудами 7,7 и 7,6, которые привели к масштабным разрушениям. Афтершоки от турецкого землетрясения раздались в Сирии, Иране и ряде других близрасположенных стран.

В августе ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр заявлял, что страна вступает в период разрушительных землетрясений. Он напомнил о высокой вероятности опасных подземных толчков в Стамбуле и посоветовал начать серьезную работу в этом направлении.

Ранее японский сейсмолог предрек Турции еще более сильное землетрясение.