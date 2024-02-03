Президент Польши усомнился, что Украина вернет Крым

Президент Польши Анджей Дуда усомнился в возможностях Украины вернуть Крым, что вызвало критику со стороны политиков из правящей коалиции страны. Об этом сообщает Reuters.

«Я не знаю, сможет ли Украина вернуть Крым, но верю, что она вернет Донецк и Луганск», — сказал Дуда.

Обосновывая свою позицию, президент Польши заметил, что Крымский полуостров «является особым местом (…) также по историческим причинам», так как «большую часть времени он находился в руках России».

Высказывания Дуды вызвали недовольство со стороны политиков из правящей в Польше проевропейской коалиции.

Например, депутат от правящего объединения «Гражданская коалиция» Роман Гертых напомнил Дуде, что в Польше «есть города, которые в своей истории принадлежали Польше более короткое время, чем другой стране».

В июне 2023 года Дуда заявлял о том, что Украина «может получить обратно Донецк, Луганск и Крым».

Тем временем в Польше заявили, что каждый четвертый поляк негативно относится к украинцам.

Ранее постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов счел Польшу главным провокатором в НАТО.