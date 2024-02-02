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Путин рассказал о ходе выполнения гособоронзаказа

Путин выразил уверенность, что гособоронзаказ на 2024 год будет выполнен

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на форуме «Все для победы!», проходящем в Туле, заявил, что не сомневается в том, что гособоронзаказ на 2024 год будет выполнен в полном объеме. Об этом сообщает РИА Новости.

«Гособоронзаказ на 2024 год вновь существенно увеличен и, хочу это подчеркнуть, полностью обеспечен финансированием», — сказал Путин.

Он отметил, что не сомневается в том, что он будет выполнен.

Также он отметил, что отечественные предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в настоящее время загружены заказами на годы вперед. Путин поблагодарил работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за их вклад в развитие страны.

Кроме того, Путин заявил, что уверен в дальнейшем росте экономики России. По его словам, по паритету покупательной способности, по объему экономики она стала первой в Европе, пятой в мире.

Ранее в Британии сравнили украинскую и российскую военную промышленность.

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