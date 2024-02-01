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В Израиле представили проект соглашения с ХАМАС

N12: глава израильской разведки Барнеа представил проект соглашения с ХАМАС

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Wikimedia Commons

Директор разведывательной службы Израиля «Моссад» Давид Барнеа представил проект потенциального соглашения с палестинским движением ХАМАС по временному прекращению боевых действий и обмену заложниками. Об этом сообщает израильский телеканал N12.

«Глава «Моссад» зачитал министрам военного кабинета «принципиальный документ», состоящий из 9 пунктов», — сообщает телеканал.

Отмечается, что сделка может пройти в несколько этапов. На первом этапе могут быть освобождены 35 израильских женщин в обмен на прекращение боевых действий сроком на 35 дней. Подчеркивается, что соглашение могут продлить еще на одну неделю в целях переговоров о втором этапе. Тогда, как предполагается, будут освобождены члены гражданской обороны, молодые мужчины и солдаты Армии обороны Израиля.

До этого сообщалось, что боевики радикального палестинского движения ХАМАС согласились на поэтапное освобождение палестинцев — без требования выпустить на свободу лиц, приговоренных к длительным срокам заключения.

Ранее в США оценили переговоры Израиля и ХАМАС.

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