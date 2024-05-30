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В Ватикане прокомментировали возможные удары по России оружием НАТО

Ватикан: удары Киева по России оружием НАТО ведут к бесконтрольной эскалации

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил о глубокой озабоченности в связи с перспективой использования Вооруженными силами Украины оружия НАТО для ударов по территории России. Слова кардинала приводит агентство ANSA.

«Это может привести к эскалации, которую никто не сможет контролировать. Это очень тревожная перспектива», — сказал Паролин, отметив, что сложившаяся ситуация должна беспокоить любого человека, которому дорог мир.

До этого папа Римский Франциск призвал как можно скорее начать мирные переговоры для прекращения боевых действий на Украине. Понтифик отметил, что мир, достигнутый благодаря диалогу, «всегда лучше бесконечной войны».

Глава Римской Католической церкви неоднократно делал заявления по украинскому вопросу и призывал к миру. В начале мая он выразил готовность присоединиться к мирной конференции в Швейцарии только при условии, что на мероприятие будет приглашена и российская делегация.

Ранее МИД Украины вызвал посла Ватикана из-за слов папы Римского.

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