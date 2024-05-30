Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Донецке при подрыве на мине «Лепесток» пострадала женщина

В Донецке мирная жительница подорвалась на мине «Лепесток»

close
100%
РИА Новости

Мирная жительница пострадала при подрыве на противопехотной мине «Лепесток» в Донецке. Об этом доложил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Получила ранение женщина», — указывается в публикации.

Согласно информации градоначальника, инцидент случился в Кировском районе на улице Токарева. Уточняется, что пострадавшая оказалась пенсионеркой. Ее доставили в медучреждение с минно-взрывными травмами стопы.

Мины, особенно противопехотные, считаются жестоким оружием из-за неизбирательного действия и опасности для мирных жителей. Из-за этого их пытаются запретить, а ООН даже учредила 4 апреля День просвещения по вопросам минной опасности и помощи в разминировании. Важно помнить, что мины — это не только примитивные «блины», которые ждут, пока на них наступят. Некоторые из них бывают «умными» и способны выбирать цели, а другие почти невидимы для металлоискателей. О разнообразии мин — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в московском дворе нашли похожий на мину предмет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами