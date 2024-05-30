В Донецке при подрыве на мине «Лепесток» пострадала женщина

Мирная жительница пострадала при подрыве на противопехотной мине «Лепесток» в Донецке. Об этом доложил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Получила ранение женщина», — указывается в публикации.

Согласно информации градоначальника, инцидент случился в Кировском районе на улице Токарева. Уточняется, что пострадавшая оказалась пенсионеркой. Ее доставили в медучреждение с минно-взрывными травмами стопы.

Мины, особенно противопехотные, считаются жестоким оружием из-за неизбирательного действия и опасности для мирных жителей. Из-за этого их пытаются запретить, а ООН даже учредила 4 апреля День просвещения по вопросам минной опасности и помощи в разминировании. Важно помнить, что мины — это не только примитивные «блины», которые ждут, пока на них наступят. Некоторые из них бывают «умными» и способны выбирать цели, а другие почти невидимы для металлоискателей. О разнообразии мин — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в московском дворе нашли похожий на мину предмет.