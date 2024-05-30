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Бивол не был удивлен решению Бетербиева сняться с боя

Боксер Бивол не удивился снятию Бетербиева с их поединка

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REUTERS/Ahmed Yosri

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол заявил, что не испытал разочарования из-за снятия с боя чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Честно — не особо удивился. Не прям так удивился. Это спорт, тут часто бывает подобное. Тем более у Артура Бетербиева такое не в первый раз. Травмы, они реально бывают, от этого никто не застрахован. У меня у самого бывает, что-то одно болит, то другое», — заявил Бивол.

Боксеры должны были провести объединительный поединок 1 июня, однако Бетербиев получил разрыв мениска на тренировке. Бивол проведет бой с Маликом Зинадом в эту же дату.

14 января Бетербиев одолел нокаутом британца Каллума Смита. Поединок Бетербиева и Смита завершился нокаутом в седьмом раунде. Бетербиев за несколько секунд дважды подряд отправил своего соперника в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце. Таким образом, Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBO.

Бивол дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. Боксер остается непобежденным, за свою карьеру он одержал 22 победы в 22 боях (11 нокаутом). В 2013 году он выиграл Всемирные игры боевых искусств, а также стал вторым на Универсиаде. Бивол владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации.

Ранее Бивол впервые высказался о победе Усика над Фьюри.

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