В США оценили переговоры Израиля и ХАМАС

В США считают, что переговоры между палестинским движением ХАМАС и Израилем имеют реальные шансы на успех, несмотря на то что они пока находятся на ранней стадии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Люди, попросившие не называть их имени… сообщили, что переговоры все еще находятся на ранней стадии и в ближайшие дни прорыва не ожидается. Несмотря на это, они заявили, что это предложение, которое будет означать самую длительную паузу и крупнейшее освобождение заложников с начала войны 7 октября, имеет реальные шансы на успех», — отмечает агентство.

Отмечается, что потенциальная сделка дает «наибольшие шансы» положить конец почти четырехмесячному насилию в Газе.

1 февраля сообщалось, что боевики радикального палестинского движения ХАМАС согласились на поэтапное освобождение палестинцев — без требования выпустить на свободу лиц, приговоренных к длительным срокам заключения.

Ранее в Израиле признались, что затапливают водой подземную инфраструктуру ХАМАС.