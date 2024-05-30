В Южной Корее назвали год высадки своего экипажа на Марс

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о планах страны отправить своих астронавтов на Марс к 2045 году. Государство потратит на эти и другие инициативы по освоению космоса около $70 млрд, сообщает портал Phys.org со ссылкой на данные информационного агентства Agence France-Presse (AFP).

Развитием национальных космических программ займется недавно созданное Корейское аэрокосмическое управление KASA. В число подобных проектов входит спуск на Луну южнокорейского модуля к 2032 году.

Также KASA совместно с американским NASA будет участвовать в миссии «Артемида-3», целью которой служит высадка людей на Луну в 2026 году.

Программу исследований и разработок в KASA возглавит Джон Ли, 30 лет проработавший в NASA. Штаб-кватиру южнокорейского аэрокосмического агентства разместили в городе Сачхон на юге страны.

В 2023 году Южная Корея с третьей попытки запустила в космос собственную ракету «Нури» и успешно вывела на орбиту спутники. Сеул готовится к четвертому запуску «Нури», который намечен на вторую половину 2025 года.

Ранее американский бизнесмен и владелец космической компании SpaceX Илон Маск заявил, что человечество должно заселить Луну и Марс.