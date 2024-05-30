Франция не будет приглашать Россию на юбилей высадки в Нормандии

Франция не будет приглашать делегацию от России на празднование 80-летнего юбилея высадки союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Россия не будет приглашена на мероприятия, посвященные 80-й годовщине высадки войск в Нормандии в ходе Второй мировой войны, которые состоятся на следующей неделе», — говорится в тексте.

По информации собеседников агентства, такое развитие событий связано с конфликтом на Украине и беспокойством некоторых стран из-за потенциального присутствия представителей России.

До этого газета Politico писала, что президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить мероприятия во Франции, посвященные 80-летию высадки союзных войск в Нормандии, а также встречу стран G7 в Италии. Авторы публикации подчеркивают, что Зеленский может использовать эти поездки для обращения за дополнительной помощью для Украины у западных стран. В частности, глава Украины намерен обратиться к странам за большей поддержкой и попросить НАТО сбивать российские ракеты.

Высадка в Нормандии — морская десантная операция, проведенная 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, Канады и их союзников против оккупационных сил Германии.

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