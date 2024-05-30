Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Франция не будет приглашать Россию на юбилей высадки в Нормандии

Reuters: Франция не станет приглашать Россию на юбилей высадки в Нормандии

close
100%
AP

Франция не будет приглашать делегацию от России на празднование 80-летнего юбилея высадки союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Россия не будет приглашена на мероприятия, посвященные 80-й годовщине высадки войск в Нормандии в ходе Второй мировой войны, которые состоятся на следующей неделе», — говорится в тексте.

По информации собеседников агентства, такое развитие событий связано с конфликтом на Украине и беспокойством некоторых стран из-за потенциального присутствия представителей России.

До этого газета Politico писала, что президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить мероприятия во Франции, посвященные 80-летию высадки союзных войск в Нормандии, а также встречу стран G7 в Италии. Авторы публикации подчеркивают, что Зеленский может использовать эти поездки для обращения за дополнительной помощью для Украины у западных стран. В частности, глава Украины намерен обратиться к странам за большей поддержкой и попросить НАТО сбивать российские ракеты.

Высадка в Нормандии — морская десантная операция, проведенная 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, Канады и их союзников против оккупационных сил Германии.

Ранее Байден заявил, что от фашизма мир спасла армия США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами