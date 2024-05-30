В банке Ужгорода мужчина начал угрожать взрывчаткой

В Ужгороде в помещении «Укргазбанка» душевнобольной мужчина заявил, что у него при себе взрывчатка. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

«Мужчина кричал и сообщил, что у него в сумке с собой взрывчатка. Работникам банка пришлось вызвать сотрудников государственной службы охраны и взрывотехников. Место оцеплено на момент проверки», — написал он в публикации.

Журналист отметил, что злоумышленник психически болен.

21 мая в петербургском Пушкине местного жителя задержали по подозрению в подрыве банкоматов.

В апреле неизвестный мужчина, угрожавший утроить взрыв, заперся в здании напротив консульства Ирана в Париже. Позже его арестовали полицейские. По данным журналистов мужчина утверждал, что «хотел отомстить» за брата.

Ранее россиянин сообщил о взрывчатке в люстре, потому что устал ждать ее ремонта.