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В банке Ужгорода мужчина начал угрожать взрывчаткой

В отделении «Укргазбанка» Ужгорода мужчина заявил, что у него взрывчатка

В Ужгороде в помещении «Укргазбанка» душевнобольной мужчина заявил, что у него при себе взрывчатка. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

«Мужчина кричал и сообщил, что у него в сумке с собой взрывчатка. Работникам банка пришлось вызвать сотрудников государственной службы охраны и взрывотехников. Место оцеплено на момент проверки», — написал он в публикации.

Журналист отметил, что злоумышленник психически болен.

21 мая в петербургском Пушкине местного жителя задержали по подозрению в подрыве банкоматов.

В апреле неизвестный мужчина, угрожавший утроить взрыв, заперся в здании напротив консульства Ирана в Париже. Позже его арестовали полицейские. По данным журналистов мужчина утверждал, что «хотел отомстить» за брата.

Ранее россиянин сообщил о взрывчатке в люстре, потому что устал ждать ее ремонта.

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