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Названы три новых правила для водителей с 1 июня

Motor.ru назвал три новых правила для водителей, которые вступят в силу 1 июня

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Depositphotos

С первого июня для автомобилистов начинают действовать несколько новых правил. Об этом сообщает Motor.ru .

Отмечается, что водителей с лета начнут штрафовать за использование зимних шин. Соответствующий запрет продлится до осени. Размер штрафа за нарушение составляет 500 рублей. Водителей при этом будут отпускать с предупреждением.

Также вступают в силу новые правила относительно процедуры получения прав и требований к открытию отдельных категорий. В частности, иностранное удостоверение для зарубежных граждан в РФ будет действовать только в течение года. Им придется получить российские права, в обратном случае автомобилистам грозит штраф в размере 15 тыс. рублей. Кроме того, гражданам, которых лишили прав за пьяную езду, запретили сдавать экзамен в течение года. Аналогичные меры ввели и против уклонистов. Также ужесточили правила получения прав ряда категорий.

Кроме того, летом россиян обяжут провести техосмотр авто. Речь идет о машинах старше четырех лет, которые регистрируются в ГАИ, меняют владельца или конструкцию.

До этого сообщалось, что в сети значительно выросло количество ресурсов, направленных на обман россиян, которые хотели бы незаконно получить водительские права. За последнее время было удалено 203 таких сайта. На подобных ресурсах предлагают оставить заявку на получение водительского удостоверения — для этого нужно указать свои личные данные, в том числе загрузить копию паспорта. Затем пользователю обещают перезвонить, однако по итогу с ним никто не связывается. Злоумышленники же используют данные «клиента» для последующих мошеннических схем.

Ранее сообщалось, что в России появятся камеры фиксации нарушений ПДД водителями самокатов.

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