Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни назвал нереалистичным предложение распустить Североатлантический альянс. Чиновника цитирует агентство ANSA.

Так он прокомментировал предложение кандидата на выборах в Европарламент от Демократической партии, бывшего главного редактора католической газеты Avvenire Марко Таркуинио.

«Это абсолютно нереалистично, НАТО — это <…> не только военный альянс, но и политический союз», — сказал Таяни.

По его словам, западные страны не могут отказаться от своей идентичности. Таяни обратил внимание, что отношения Европы с США надо рассматривать, как путеводные звезды, гипотеза о роспуске НАТО даже не должна возникать.

Вице-премьер также подтвердил необходимость не допускать эскалации на Украине и тот факт, что использование итальянского оружия разрешено только «внутри страны».

До этого в НАТО заявили о праве альянса помогать Украине наносить удары по РФ.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.