Путин вручил Винер орден «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил главу Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как вы правильно сказали, мы все мобилизованы, и мы действительно мобилизованы. Мы должны понимать и знать, что сегодня такое время, что мы должны грудью стоять за вашей спиной. И спортсмены тоже», — сказала Винер.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. В декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в летних Олимпийских играх — 2024 на определенных условиях и в нейтральном статусе. Однако российские гимнастки отказались выступать на Олимпиаде.

Международная федерация гимнастики (FIG) в июле сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее олимпийская чемпионка объяснила, почему Винер обзывала ее тварью и скотиной.