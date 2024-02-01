Издание FT рассказало о начале «разборок» ЕС с Венгрией из-за помощи Украине

Лидеры стран Европейского союза на специальной встрече 1 февраля предпримут последнюю попытку переубедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одобрить выделение Украине помощи от ЕС в размере €50 млрд. Об этом сообщает Financial Times.

Издание назвало инициативу выяснением отношений или разборками с Венгрией и напомнило о спорах внутри ЕС по возможности лишения республики права голоса. Такое решение может быть принято на основании ст. 7 Договора о Евросоюзе.

Один из высокопоставленных дипломатов заявил, что дело вовсе не в Украине, а в том, что Орбан использует свое право наложить вето на решение для шантажа институтов и остальной части Евросоюза.

По данным FT, если переубедить Орбана не получится, то ЕС приступит к подрыву экономики Венгрии: ослабит ее валюту, снизит экономическую привлекательность и тд.

Издание Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что в Европейском союзе придумали план «Б» для помощи Украине в обход вето Венгрии. Он таков, что, если Орбан все же заблокирует выделение пакета помощи Украине в размере €50 млрд, страны ЕС в ходе новой встречи представителей поддержат увеличение финансирования Европейского фонда мира, попытавшись достичь промежуточного соглашения между Брюсселем и Будапештом.

Ранее Орбан рассказал, что поможет разрешить конфликт на Украине.