С 1 февраля Армения официально стала членом Международного уголовного суда

Армения с 1 февраля официально присоединилась к Международному уголовному суду (МУС), сообщает РИА Новости.

Таким образом, Армения стала 124-м государством — участником Международного уголовного суда, и 19-м государством из стран Восточной Европы.

14 ноября прошлого года Армения официально передала документ о ратификации Римского статута, и ей лишь следовало дождаться вступления его в силу с 1 февраля 2024 года.

Также стало известно, что 15 ноября глава армянского МИД Арарат Мирзоян проинформировал секретариат МУС о том, что Армения задним числом признает юрисдикцию суда с 10 мая 2021 года.

3 октября парламент Армении на заседании ратифицировал Римский статут. За ратификацию статута и принятие заявления о ретроактивном признании юрисдикции МУС проголосовали 60 депутатов парламента, против — 22. После ратификации документ подписал президент страны.

Ранее в МИД РФ заявили о доверии к мудрости армянского народа.