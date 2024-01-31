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Путин: самолет Ил-76 с украинскими пленными на борту сбила система Patriot

Путин: экспертиза показала, что Ил-76 с пленными на борту сбила система Patriot

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Olga Maltseva/Reuters

Президент РФ Владимир Путин заявил, что, по результатам экспертизы, самолет Ил-76 с украинскими пленными на борту сбила американская система Patriot. Об этом пишет РИА Новости.

Российский лидер заявил, что Москва настаивает на международном расследовании инцидента.

«Украинские власти обронили фразу, что хотели бы провести международное расследование. <..> «Мы просим прислать международных экспертов и провести этот анализ, оценить имеющиеся вещественные доказательства того, что самолет сбит системой Patriot», — заявил Путин.

Утром 31 января РИА Новости писало, что самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит ракетой из зенитного ракетного комплекса западного образца. При этом в ТАСС добавили, что речь идет о ЗРК Patriot.

Крушение самолета Ил-76 произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области. Самолет должен был перевезти пленных украинских военных в административный центр региона. По данным министерства обороны РФ, всего на борту находились 65 бойцов ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о ходе расследования крушения Ил-76.

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Крушение Ил-76 с пленными
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