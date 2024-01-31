Шольц оценил влияние результатов выборов в США на Европу

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц высказался о возможных результатах выборов в Соединенных Штатах. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, мир станет сложнее, а Евросоюз должен стать сильнее. Чтобы это стало возможным, эту задачу на себя должны взять Франция и Германия.

По словам Шольца, он находится в постоянном контакте с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обе страны могли отвечать на текущие вызовы.

До этого президент Чехии Петр Павел заявил, что Европе необходимо готовиться к возможной победе Дональда Трампа на президентских выборах в США в контексте поддержки Украины.

Он также призвал уважать мнение американского народа при выборе президента. Однако он подчеркнул, что результат голосования будет иметь определенные последствия для Европы.

До этого Петр Павел заявил, что Украина вряд ли сможет добиться восстановления контроля над утраченными во время конфликта с Россией территориями.

Ранее стало известно, кого поддержат финансисты с Уолл-стрит на президентских выборах США.