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В Совфеде отреагировали на информацию об отказе Индии от российского оружия

Сенатор Джабаров засомневался в информации об отказе Индии от российского оружия

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров усомнился в достоверности информации агентства Reuters об отказе Индии от оружия РФ в пользу американского. Его слова приводит «Лента.ру».

«Я не думаю, что это решение окончательное», — заявил он.

По его словам, российское оружие хорошо себя зарекомендовало и превосходит оружие США, а «американцы выдают желаемое за действительное».

Он отметил, что Индия не раз меняла поставщиков оружия, но потом возвращалась к поставкам из РФ.

До этого агентство Reuters распространило информацию, что Индия стремится отказаться от российского оружия и переориентируется на западное. Москва предлагает Нью-Дели поставки современных вертолетов и истребителей, однако Индия не стремится принимать данные предложения и склоняется к покупкам оружия у Вашингтона, утверждает агентство.

Ранее Путин оценил внешнюю политику Индии.

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