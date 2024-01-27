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В Израиле заявили, что агентство ООН служит гражданским подразделением ХАМАС

Глава МИД Израиля Кац: БАПОР служит гражданским подразделением ХАМАС

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Lev Radin/ZUMAPRESS/Global Look Press

Глава МИД Израиля назвал Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) ведомством, которое сотрудничает с палестинским движением ХАМАС. Об этом министр иностранных дел заявил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Мы предупреждали в течение многих лет: БАПОР увековечивает проблему беженцев, препятствует установлению мира и служит гражданским подразделением ХАМАС в секторе Газа», — заявил Кац.

До этого в ХАМАС заявили, что обвинения в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и БАПОР нацелены на прекращение их финансирования и лишение палестинцев поддержки со стороны этих организаций.

В свою очередь, правительство Италии решило приостановить финансирование БАПОР.

Ранее в секторе Газа гуманитарный конвой попал под обстрел.

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