В Израиле заявили, что агентство ООН служит гражданским подразделением ХАМАС

Глава МИД Израиля назвал Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) ведомством, которое сотрудничает с палестинским движением ХАМАС. Об этом министр иностранных дел заявил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Мы предупреждали в течение многих лет: БАПОР увековечивает проблему беженцев, препятствует установлению мира и служит гражданским подразделением ХАМАС в секторе Газа», — заявил Кац.

До этого в ХАМАС заявили, что обвинения в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и БАПОР нацелены на прекращение их финансирования и лишение палестинцев поддержки со стороны этих организаций.

В свою очередь, правительство Италии решило приостановить финансирование БАПОР.

Ранее в секторе Газа гуманитарный конвой попал под обстрел.