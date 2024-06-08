В Северной Осетии рассказали об успехах на ПМЭФ

Республика Северная Осетия — Алания представила на Петербургском экономическом форуме инвестиционные проекты на 97 млрд. рублей. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Сергей Меняйло.

«Мы представили на стенде 29 инвестиционных проектов общей стоимостью более 97 млрд рублей. Конечно, это работа не на один год – на перспективу, но то, что к региону растет интерес – не может не радовать», — сообщил Меняйло.

Губернатор добавил, что Алании предстоит обширная работа со Сбером и Ленинградской областью, а уже заключенные соглашения «нельзя посчитать цифрами».

До этого стало известно, что Альфа-Банк профинансирует производство яиц в Нижегородской области.

Документ подписали зампред правления, директор крупного и среднего бизнеса, член правления Альфа-Банка Владимир Воейков и владелец группы компаний «Таврос» Рустем Миргалимов.

Ранее на ПМЭФ представили робота Женю для работы в сфере ЖКХ.