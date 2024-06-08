В НАТО могут отказаться от создания фонда помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может отказаться от создания фонда поддержки Украины объемом в €100 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, причиной стало несогласие внутри Североатлантического альянса.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказывается от планов по созданию пятилетнего фонда военной помощи Украине после столкновения с несогласием среди членов альянса», — говорится в публикации.

Отмечается, что в ходе встречи глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе может получить поддержку новое предложение. Оно предусматривает общие расходы стран-членов альянса на помощь киевским властям в размере 40 млрд евро в год.

До этого газета Financial Times писала, что украинским властям не понравилась идея НАТО выделить Киеву $100 млрд, поскольку это «неэффективно».

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.