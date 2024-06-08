Франция выделит средства на восстановление критической инфраструктуры Украины

Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали соглашение о выделении Украине помощи на восстановление объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

«Франция выделит 200 миллионов евро предприятиям, которые будут инвестировать в восстановление критической инфраструктуры. Еще 60 миллионов евро из этого фонда будут предназначены для энергетического сектора», — говорится в сообщении.

До этого Макрон в рамках совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о начале подготовки пилотов ВСУ с 7 июня.

Макрон также говорил, что Франция не воюет с Россией и намерена не допустить эскалации конфликта.

Британская газета The Telegraph писала, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о конфликте на Украине объясняется его желанием вернуть статус страны-доминанта в Европе.

Ранее Нарышкин высказался об идее Макрона отправить войска НАТО на Украину.