В Германии пропала девятилетняя беженка с Украины

Девятилетняя украинка Валерия пропала в Германии по пути в школу 3 июня. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, пропажей девочки встревожена вся страна. Возможной причиной исчезновения ребенка называют встречу с биологическим отцом, которого до этого видели в Чехии. Мать девочки с ним рассталась. При этом в полиции заявили, что уже отработали эту версию.

Девочка пропала по пути к остановке школьного автобуса, до нее ей нужно было пройти около 450 метров, и маршрут был ей хорошознаком. Занимающиеся поисками полицейские уже исследовали более 10 терабайт записей камер видеонаблюдения из общественного транспорта, магазинов, сберегательных банков и с автобусной станции, однако найти какие-то подсказки не удалось.

До этого в Испании отец ударил комика на сцене за шутку о его ребенке.

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