В Харькове возник конфликт между «коллаборантами» и «незаконными формированиями»

Появилось видео конфликта между территориального центра комплектования (военкомат, ТЦК) и жительницами Харькова, которые до того сумели отбить у военкомов мужчину. Об этом сообщает украинское издание »Страна».

Собравшиеся стали требовать отпустить еще одного насильно мобилизуемых из машины, в ответ на что сотрудник военкомата стал требовать не лезть ни в свое дело. Женщины обвиняли сотрудников ТЦК в алкогольном обвинении и попытке переехать машиной задержанного мужчину.

В ответ военнослужащий ВСУ назвал их «коллабортками», а сам был обозван членом «незаконных вооруженных формирований».

Все время на видео не было ни одного полицейского, которые обязаны сопровождать сотрудников ТЦК.

До этого газета The Guardian сообщила о том, что сотрудники территориальных центров комплектования на Украине на постоянной основе сталкиваются с враждебностью со стороны граждан в ходе работы.

Ранее мужчин-военкомов на Украине предложили отправить на фронт, заменив их женщинами.