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В Белграде в субботу пройдет первый Всесербский собор

РТРС: на Всесербском соборе обсудят тему сербского единства

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Darko Vojinovic/AP

В субботу в Белграде пройдет Всесербский собор под девизом «Один народ - один собор - Сербия и Республика Сербская». Об этом сообщает телерадиоканал РТРС.

По данным телеканала, в соборе примут участие представители высшего руководства Сербии и Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины). Главной целью собора является донесение идеи о том, что сербы, где бы они не жили, являются одним народом, имеющим единую историю. Они хотят мира и добрососедских отношений в регионе.

Ожидается, что участники собора примут ряд важных решений, направленных на экономическое развитие сербского народа, на сохранение его языка и культурного наследия.

До этого замглавы правительства Сербии Александр Вулин заявил, что проблемы в Косово и Метохии (КиМ) для сербов создают не столько косовоалбанские «власти», сколько ЕС, который не хочет заставить их выполнять взятые на себя обязательства в рамках диалога в Брюсселе.

Ранее Вучич прокомментировал возможность насильственной смены власти в Сербии.

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