Стало известно, какие курорты предпочитают россияне

Самыми востребованными отечественными направлениями для летнего отпуска стали главные курорты Краснодарского края. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Первое место занял Адлер: на него приходится 5,5% отельных заказов. Далее следует Сочи, куда отправится 2,8% путешественников, на третьем месте оказалась Анапа, где оформлено 1,7% бронирований, а четвертую строчку занял Геленджик с долей 1,5%.

Кроме того, среди российских пляжных направлений спросом пользуются Зеленоградск (1,3%), Махачкала (1,1%), Светлогорск (0,9%), Лазаревское (0,8%), Витязево (0,7%) и Новороссийск (0,5%).

Для большинства россиян отпуск на море продлится от 4 до 7 дней: на такой срок оформлены 45% заказов. Чуть больше трети путешественников, или 38%, планируют выбраться на пляж на выходные (от 1 до 3 дней), а остальные 17%, наоборот, будут отдыхать больше недели.

В основном туристы отправятся отдых вдвоем: в 49% бронирований указано два гостя. Многие также поедут семьями (в 20% заказов — три человека). Чаще всего россияне выбирают апартаменты, гостевые дома и другие объекты размещения без звезд: их доля составляет 47%.

Наиболее популярным зарубежным направлением для морского отдыха этим летом стал Дубай с долей 2,4%. Чуть меньше, или 2,2% россиян, запланировали отпуск в Римини, а 1,7% отправятся в Баку. Также в топе оказались Барселона (1,6%), Анталья (1,5%), Батуми (1,2%), Ницца (1,1%), Салоники (0,8%), Паттайя (0,7%) и Неаполь (0,6%).

На зарубежных пляжных курортах большинство российских туристов проведут также от 4 до 7 дней: на такой срок оформлено 39% бронирований. Треть путешественников, или 31%, будут отдыхать 8–14 дней, а 26%, наоборот, смогут выбраться только на выходные (до 3 дней). При этом 4% позволят себе длинные каникулы — более двух недель.

В основном россияне этим летом будут отдыхать на зарубежных пляжных курортах вдвоем: в 44% заказов указаны два гостя. А 39% планируют соло-путешествие. За границей россияне выбирают в основном отели категории «три звезды» (на них приходится 27% бронирований) и «четыре звезды» (24%).

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