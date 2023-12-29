В секторе Газа гуманитарный конвой попал под обстрел

Конвой с гуманитарной помощью попал под обстрел израильских военных в секторе Газа. Об этом сообщил директор по делам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в зоне конфликта Томас Уайт, передает РИА Новости.

«Израильские военные обстреляли гуманитарный конвой», — отметил он.

Он уточнил, что гумконвой возвращался из северной части сектора Газа и не сходил с маршрута, который определила израильская армия.

По словам Уайта, никто из сотрудников не пострадал, но одна из машин получила повреждения.

До этого в международной организации рассказали, что мешает поставкам гумпомощи в сектор Газа. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс посетовал, что жизненно важную поддержку не удается безопасно и эффективно доставить. Он добавил, что проблемы связаны с несколькими факторами, в том числе продолжением боевых действий и обстрелов конвоев с гумпомощью.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.