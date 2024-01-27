ХАМАС назвал главную причину обвинений против ВОЗ и БАПОР

Обвинения в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) нацелена на прекращение их финансирования и лишение палестинцев поддержки со стороны этих организаций. Об этом говорится в Telegram-канале движения.

В группировке заявили, что обвинения ВОЗ в «сговоре» с ней необоснованы.

ХАМАС осудило начатую кампанию и призвало ООН и международные организации не поддаваться якобы на угрозы и шантаж со стороны Израиля.

В ХАМАС заявили, что деятельность ВОЗ и БАПОР очень важна, поскольку они не просто помогают палестинцам, но и документируют преступления израильской армии в секторе Газа.

26 января генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отверг обвинения Израиля о том, что организация якобы находится в «сговоре» с ХАМАС и «закрывает глаза» на страдания израильских заложников, удерживаемых с 7 октября боевиками в секторе Газа.

По словам Гебрейесуса, такие обвинения могут поставить под удар сотрудников ВОЗ.

В дальнейшем США приостановили выделение денег БАПОР в связи с подозрениями относительно связей некоторых сотрудников этой организации с ХАМАС.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.