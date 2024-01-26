В Раде рассказали, кто мог бы заменить Залужного на его посту

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, известная критикой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, предположила, что его пост в случае отставки главкома могут занять начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов, заместитель Залужного Евгений Мойсюк, либо командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на депутата.

«Она называет три имени: главы ГУР Кирилла Буданова, Евгения Мойсюка, зама Залужного и бывшего командира десантных войск, и Александра Сырского, командующего Сухопутных войск», — говорится в сообщении издания (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

До этого бывший аналитик американского ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому не по душе высокий политический рейтинг главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, поэтому он собирается его уволить и назначить на пост начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Кирилла Буданова.

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