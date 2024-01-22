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В СВР рассказали, кого США продвигают на пост премьера Украины

Глава СВР Нарышкин: США продвигают на пост премьера Украины Оксану Маркарову

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Global Look Press

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США продвигают на пост премьер-министра Украины посла страны в Вашингтоне Оксану Маркарову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро СВР.

Согласно заявлению Нарышкина, в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США в декабре 2023 года до него были доведены рекомендации по кадровым перестановкам в органах исполнительной власти. Так, на пост премьер-министра, по данным СВР, американцы продвигают Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне.

В ведомстве также указали, что на должность министра финансов Украины США предлагают заместителя руководителя Минфина Александра Каву, а на должность министра экономики рекомендован замглавы этого ведомства Тарас Качка.

До этого украинский политик Георгий Тука заявлял, что Зеленский решил уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что президент Украины проводит масштабную операцию по политической зачистке в преддверии окончания своего срока в марте 2024 года.

Мэр Киева Виталий Кличко также говорил о том, что политика Зеленского становится все более авторитарной.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.

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