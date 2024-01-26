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Биограф Зеленского раскрыл детали мирных переговоров России и Украины

Биограф Шустер: Запад требовал от Украины уступок на мирных переговорах с РФ

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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Западные страны оказывали давление на Украину, требуя от украинских властей принять условия России на мирных переговорах. Об этом корреспондент журнала The Time Саймон Шустер сообщил в своей книге об украинском президенте Владимире Зеленском The Showman, передает РБК.

Биограф отмечает, что весной 2022 года российские и украинские стороны пришли к мнению, что единственным способом «выйти из тупика» остается организация встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с Зеленским. При этом он отметил, что глава Украины столкнулся с давлением со стороны западных государств, требовавших дополнительных уступок со стороны Киева.

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