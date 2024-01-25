СБУ возбудила уголовное дело после крушения самолета Ил-76

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в связи с крушением самолета Ил-76 в Белгородской области России. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Расследование осуществляется по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Отмечается, что СБУ уже приступила к комплексу мер по выяснению всех обстоятельств трагедии.

Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе в Белгородской области 24 января около 11:00 мск. Согласно версии российской стороны, на его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Пленных везли для обмена.

В Министерстве обороны РФ утверждают, что воздушное судно сбили зенитными ракетами, запущенными украинскими Вооруженными силами из Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к расследованию катастрофы Ил-76 на международном уровне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России назвали актом варварства инцидент с крушением Ил-76 в Белгородской области.