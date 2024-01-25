В Эстонии заявили, что НАТО недооценило военные возможности России

Командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил, что прогнозы стран НАТО об истощении российской армии не оправдались, Запад недооценил «вооруженные силы президента Владимира Путина». Его слова приводит Bloomberg.

Херем подчеркнул, что Россия способна «производить несколько миллионов артиллерийских снарядов в год, что намного превосходит европейский потенциал».

Такое развитие событий вызвало волну предупреждений на Западе о том, что следует готовиться к долгосрочному конфликту на Украине.

«Многие люди думали, что они не могут пойти дальше этого — сегодня факты говорят нам об обратном. Они могут производить еще больше — во много раз больше — боеприпасов», — заявил Херем.

По данным эстонской разведки, военное производство в России за следующие три-пять лет достигнет таких масштабов, что станет угрозой для НАТО. В то же время нынешний расклад сил вызывает беспокойство по поводу военной готовности в Североатлантическом альянсе, отмечается в материале.

До этого полковник австрийской армии Маркус Райснер указал, что укрепление российского оборонно-промышленного комплекса и наращивание РФ производства боеприпасов позволяют российским войскам проводить наступление на многих направлениях фронта и истощать уже скудные резервы ВСУ, загоняя украинскую армию в оборону. По его словам, это создает условия для масштабного прорыва ВС России.

Ранее Зеленский признал отсутствие ресурсов в мире для войны с Россией.