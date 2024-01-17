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Зеленский признал отсутствие ресурсов в мире для войны с Россией

Зеленский: в мире нет столько ресурсов ВПК для войны с Россией

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Ints Kalnins/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во всем мире не хватит ресурсов военно-промышленного комплекса (ВПК), чтобы выдержать войну с российской армией. Об этом он рассказал в рамках пресс-конференции в Давосе, запись которой опубликована на YouTube-канале офиса президента Украины.

Зеленский подчеркнул, что мировой ВПК не может произвести для украинской стороны необходимое количество снарядов калибра 155-миллиметров. Из этого он сделал вывод, что сражаться с ВС РФ на равных невозможно.

До этого еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европейский союз (ЕС) может успеть поставить Украине обещанный 1 млн боеприпасов к марту или апрелю.

С его точки зрения, для этого следует сократить экспорт вооружений в государства за пределами ЕС и оказывать давление на ВПК стран континента.

Европейский союз может догнать Россию в производстве оружия в течение двух лет, и для политического объединения важно иметь такой же военный потенциал, как и у Москвы, подчеркнул еврокомиссар.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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