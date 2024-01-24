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Президент Чада выразил Путину соболезнования в связи с крушением самолета под Белгородом

Президент Чада выразил Путину соболезнования в связи с крушением самолета Ил-76

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Президент Чада Махамат Идрис Деби на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле выразил соболезнования в связи с крушением военного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хотел бы от своего имени и от имени своего народа выразить искренние соболезнования в связи с гибелью российских солдат», — сказал глава африканского государства.

Трагедия произошла утром 24 января в Корочанском районе Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в районе инцидента работают следственная группа и сотрудники МЧС. Сам он тоже выехал на место происшествия.

Позже от Минобороны РФ стало известно, что на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал выяснить, какими ракетами и из каких зенитно-ракетных комплексов могли сбить самолет.

Ранее в Кремле прокомментировали крушение самолета под Белгородом.

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Крушение ИЛ-76 с пленными
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