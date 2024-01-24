В Техасе призвали игнорировать решение Верховного суда США по границе с Мексикой

Член палаты представителей Чип Рой, республиканец от штата Техас, призвал местных чиновников игнорировать недавнее постановление Верховного суда США, согласно которому федеральное правительство может убрать колючую проволоку на границе с Мексикой. Об этом законодатель заявил в эфире Fox News.

«В соответствии с Конституцией… и всеми остальными нормами руководства любого суверенного государства у них есть обязанность защищать своих граждан, и точка, и точка. И здесь нет исключений… И если Верховный суд хочет проигнорировать эту правду, что и сделало незначительное большинство, у Техаса все еще есть обязанность, у лидеров Техаса все еще есть обязанность защищать свой народ», — заявил Рой.

Решение Верховного суда, принятое в понедельник 5 голосами против 4, позволяет федеральному правительству убрать колючую проволоку с пограничной стены, установленную властями Техаса. Правительство утверждало, что проволока незаконно мешала им контролировать границу.

До этого сенатор-республиканец от штата Южная Дакота Джон Тьюн заявил, что пограничная политика действующего президента Джо Байдена заключается в том, чтобы «задержать и отпустить» мигрантов, в то время как республиканцы хотят кодифицировать закон в этом вопросе.

Ранее гендиректор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поддержал идею губернатора штата Техас в США Грега Эбботта быть готовыми собственными силами защищать американскую границу с Мексикой даже без помощи федеральных властей во главе с президентом Джо Байденом.