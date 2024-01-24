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Маск поддержал идею губернатора Техаса защищать границу без Байдена

Маск поддержал идею губернатора Техаса Эбботта защищать границы США без Байдена

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Kirsty Wigglesworth/AP

Гендиректор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поддержал идею губернатора штата Техас в США Грега Эбботта быть готовыми собственными силами защищать американскую границу с Мексикой даже без помощи федеральных властей во главе с президентом Джо Байденом. Соответствующий пост появился на странице миллиардера в соцсети X.

Эбботт опубликовал в своем аккаунте пост с фотографиями национальной гвардии Техаса. По его словам, национальная гвардия продолжает «удерживать оборону» приграничного с Мексикой города Игл-Пасс.

Губернатор пообещал, что Техас не перестанет обеспечивать безопасность американо-мексиканской границы даже в отсутствие президента Джо Байдена.

«Это замечательно», — написал Маск, комментируя слова Эбботта.

Власти Техаса конфликтуют с федеральными властями в связи с мерами по охране границы. В Техасе утверждают, что охрана госграницы не осуществляется должным образом, проблема привела к рекордному количеству нелегалов, проникающих на американскую территорию.

Ранее сообщалось, что в США ожидают наплыв мигрантов из Мексики.

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