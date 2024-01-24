В США раскрыли суть пограничной политики Байдена

Сенатор-республиканец от штата Южная Дакота Джон Тьюн заявил, что пограничная политика действующего президента Джо Байдена заключается в том, чтобы «задержать и отпустить» мигрантов, в то время как республиканцы хотят кодифицировать закон в этом вопросе. Его слова приводит Fox News.

«На данный момент основная политика администрации Байдена, когда дело касается границы, заключается в том, чтобы поймать и отпустить. Мы хотим кодифицировать политику задержания и депортации — это очень четкая разница», — заявил Тьюн.

По его словам, следующий президент страны должен иметь в распоряжении инструменты, чтобы поддерживать контроль над южной границей страны.

Ранее сенатор-демократ от штата Делавэр Крис Кунс позитивно оценил переговоры по пограничному соглашению, заявив, что оно может быть достигнуто в ближайшие дни. В то же время он возложил вину на республиканцев, если оно в итоге не будет заключено.

До этого член нижней палаты конгресса США Кэт Каммак заявила, что парламентарии-республиканцы уверены в «не подлежащем обсуждению» приоритете защиты американских границ над помощью другим государствам. В связи с этим законодатель указала на необходимость отдать предпочтение обеспечению безопасности

Ранее в США обвинили Байдена в кризисе на южной границе страны.