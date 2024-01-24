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В России раскритиковали заявления МИД Швейцарии о поиске путей для переговоров по Украине

Захарова: заявления МИД Швейцарии о поиске путей для переговоров по Украине удивили

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Eduardo Munoz Alvarez/AP

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила в эфире радио Spitnik, что с удивлением восприняла комментарии МИД Швейцарии после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке о якобы поиске путей переговорного процесса по Украине.

По ее словам, заявления о переговорах от стран, поставляющих Украине оружие, являются политическими манипуляциями. При этом дипломат подчеркнула, не важно, каким образом Киев оснащается этими странами, — переброской собственных вооружений, закупкой старой советской техники в третьих странах или передачей украинскому лидеру Владимиру Зеленскому просимых им денег.

«Все разговоры о неких мирных инициативах — это из разряда политических манипуляций», — сказала Захарова.

Накануне глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, что без участия России мирного решения конфликта на Украине не будет

Ранее Лавров объяснил президенту Швейцарии, что «минус» на «плюс» в дипломатии не работают.

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