МИД Украины связал сроки конфликта с длиной радиуса ракет

Руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что победа Киева зависит от длины радиуса артиллерийских ракет и насыщенности армии системами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщается на сайте ведомства.

По его словам, укрепление ПВО остается основным приоритетом для Киева. Кулеба также призвал ускорить поставки артиллерийских боеприпасов, Дронов всех типов, а также дальнобойных ракет с радиусом более 300 км.

Он подчеркнул, что чем больше снарядов будет передано Украине, тем меньше будут потери среди украинских военнослужащих, чем длиннее радиус ракет — тем короче будет конфликт.

Руководитель дипломатического ведомства также уверен в необходимости создания на Украине европейского оборонного хаба.

До этого еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон анонсировал поставку 1 млн снарядов на Украину к весне 2024 года.

Согласно информации Бретона, к концу текущего года страны Евросоюза смогут изготовить еще 1-1,5 млн боевых снарядов.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.