В сенате США заявили о прогрессе по пограничному соглашению

Сенатор-демократ от штата Делавэр Крис Кунс позитивно оценил переговоры по пограничному соглашению, заявив, что оно может быть достигнуто в ближайшие дни. В то же время он возложил вину на республиканцев, если оно в итоге не будет заключено, отмечает CNN.

«Президент Байден просил о вовлечении Конгресса и лидерстве. Я настроен оптимистично, мы очень близки к завершению разработки в ближайшие дни пакета мер, который сделает это [заключение соглашения] возможным», — заявил Кунс.

Он подчеркнул, что если представители Республиканской партии откажутся заключать соглашение, то они будут нести ответственность еще «за один год, в течение которого миллионы людей будут страдать, добираясь до нашей южной границы, только для того, чтобы им либо отказали, либо в конечном итоге депортировали».

Ранее член нижней палаты конгресса США Кэт Каммак заявила, что парламентарии-республиканцы уверены в «не подлежащем обсуждению» приоритете защиты американских границ над помощью другим государствам. В связи с этим законодатель указала на необходимость отдать предпочтение обеспечению безопасности границы, а не финансированию Украины и Израиля.

До этого президент США Джо Байден в среду, 17 января, провел встречу с лидерами сената и палаты представителей конгресса, чтобы обсудить с ними свои запросы в области национальной безопасности, которые включают помощь Украине и Израилю.

Ранее Байдена обвинили в кризисе национальной безопасности США.